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Віце-президент США: Дестабілізуючі дії РФ в Україні неприйнятні

Неділя, 30 липня 2017, 23:52
Віце-президент США: Дестабілізуючі дії РФ в Україні неприйнятні

Дестабілізуючі дії Росії, підтримка Росією злодійських режимів, дії РФ в Україні - неприйнятні.

Про це 30 липня у Таллінні (Естонія) під час зустрічі з пресою заявив віце-президент США Майк Пенс, пише Голос Америки.

Говорячи про нещодавно прийнятий у Конгресі закон щодо санкцій проти РФ, Пенс зазначив: "Президент дав чітко зрозуміти, що дестабілізуючі дії Росії, її підтримка злодійських режимів, її дії в Україні, все це неприйнятно".

"У той же час, чітко демонструючи наші наміри, ми очікуємо, що поведінка Росії зміниться - ми дуже надіємось, що поведінка російського уряду зміниться, як по відношенню до України, так і стосовно підтримки злодійських режимів Ірану та Північної Кореї", - додав Пенс. 

"Моє послання країнам Балтії буде таким самим, як моє послання під час візиту до Грузії та Чорногорії - наші східноєвропейські союзники, ми стоїмо з вами на одному боці заради свободи", - зазначив віце-президент США.

31 липня Пенс має прибути до Грузії, де теж висловить підтримку суверенітетові і територіальній цілісності цієї країни, зазначає видання. 

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяДонбасСША
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