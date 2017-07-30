Вице-президент США: Дестабилизирующие действия РФ в Украине неприемлемы
Дестабилизирующие действия России, поддержка Россией злодейских режимов, действия РФ в Украине - неприемлемы.
Об этом 30 июля в Таллинне (Эстония) во время встречи с прессой заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет Голос Америки.
Говоря о недавно принятом Конгрессом США законе о санкциях против РФ, Пенс отметил: "Президент дал четко понять, что дестабилизирующие действия России, ее поддержка злодейских режимов, ее действия в Украине, все это неприемлемо".
"В то же время, четко демонстрируя наши намерения, мы ожидаем, что поведение России изменится - мы очень надеемся, что поведение российского правительства изменится, как по отношению к Украине, так и в отношении поддержки режимов Ирана и Северной Кореи", - добавил Пенс.
"Мое послание странам Балтии будет таким же, как мое послание во время визита в Грузию и Черногорию - наши восточноевропейские союзники, мы стоим с вами на одной стороне ради свободы", - отметил вице-президент США.
31 июля Пенс должен прибыть в Грузию, где также выразит поддержку суверенитету и территориальной целостности этой страны, отмечает издание.