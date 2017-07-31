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У Лос-Анджелесі фургон в'їхав у натовп людей, 8 постраждалих

Понеділок, 31 липня 2017, 04:26
У Лос-Анджелесі фургон в'їхав у натовп людей, 8 постраждалих

У Лос-Анджелесі в районі Мід-Уїлшир в неділю, 30 липня, фургон в'їхав у натовп пішоходів.

Про це повідомляє Fox News.

Інцидент стався о 15:47 за місцевим часом. В результаті наїзду постраждали 8 осіб, вони були госпіталізовані. У повідомленні говориться, що один з потерпілих знаходиться в критичному стані, троє поранених - у тяжкому стані і стан ще чотирьох постраждалих задовільний.

Відзначається, що водій не втік з місця події і інцидент є нещасним випадком.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАДТП
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