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В Лос-Анджелесе фургон въехал в толпу людей, 8 пострадавших

Понедельник, 31 июля 2017, 04:26
В Лос-Анджелесе фургон въехал в толпу людей, 8 пострадавших

В Лос-Анджелесе в районе Мид-Уилшир в воскресенье, 30 июля, фургон въехал в толпу пешеходов.

Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в 15:47 по местному времени. В результате наезда пострадали 8 человек, они были госпитализированы. В сообщении говорится, что один из пострадавших находится в критическом состоянии, трое раненых – в тяжелом состоянии и состояние еще четверых пострадавших удовлетворительное.

Отмечается, что водитель не сбежал с места происшествия и инцидент является несчастным случаем.

Темы: СШАДТП
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