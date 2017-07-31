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У ФРН кажуть, що нові санкції США проти РФ порушують міжнародне право

Понеділок, 31 липня 2017, 10:18

Міністр економіки Німеччини Бригіта Ципріс назвала законопроект США щодо санкцій проти Росії порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє Berliner Morgenpost.

"Ми вважаємо це порушенням міжнародного права. Америка не може штрафувати німецькі підприємства за те, що вони здійснюють економічну діяльність в іншій країні ", - сказала вона.

"Звісно, ми не хочемо торгової війни. Тому ми постійно повторюємо, що США мають триматися спільної лінії у питанні санкцій" - додала Ципріс.

За її словами, Європа готова ввести контрзаходи у короткий строк.

Раніше в МЗС Франції заявили, що нові санкції США проти Ірану, Росії та Північної Кореї можуть порушувати міжнародне право через їх екстериторіальне охоплення.

Нагадаємо, Палата представників США ухвалила законопроект "Протидія супротивникам Америки через санкції", в якому важливе місце відведене підтримці суверенітету і територіальної цілісності України, а також посиленню санкцій проти РФ

Законопроект також підтримав американський Сенат. Тепер його має підписати Дональд Трамп.

"Європейська правда"

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Теми: санкціїНімеччинаРосія
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