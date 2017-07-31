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В ФРГ говорят, что новые санкции США против РФ нарушают международное право

Понедельник, 31 июля 2017, 10:18

Министр экономики Германии Бригитта Циприс назвала законопроект США относительно санкций против России нарушением международного права.

Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

"Мы считаем это нарушением международного права. Америка не может штрафовать немецкие предприятия за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране ", - сказала она.

"Конечно, мы не хотим торговой войны. Поэтому мы постоянно повторяем, что США должны придерживаться общей линии в вопросе санкций ", - добавила Циприс.

По ее словам, Европа готова ввести контрмеры в короткий срок.

Ранее в МИД Франции заявили, что новые санкции США против Ирана, России и Северной Кореи могут нарушать международное право через их экстерриториальный охват.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект "Противодействие противникам Америки путем санкций", в котором важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

Законопроект также поддержал американский Сенат. Теперь его должен подписать Дональд Трамп.

"Европейская правда"

Темы: санкцииГерманияРосcия
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