За 11 років громадянства позбавили майже 90 тисяч українців

З 2005 року включно громадянство України було припинено для 87 376 осіб.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформацію, отриману від Міністерства закордонних справ.

Згідно з нею, дипломатичні представництва і консульські установи України за кордоном приймають заяви про вихід з українського громадянства, а також готують подання про втрату громадянства щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, в той час як повноваження з припинення громадянства людей, що проживають на території України, здійснює Державна міграційна служба.

За наявною з 2005 року в МЗС інформацією, було припинено громадянство України 87 376 осіб: у 2005 - 7 139 осіб, у 2006 - 5 944, у 2007 - 9 454, у 2008 - 8 879, у 2009 - 6 420, у 2010 - 6 985, у 2011 - 7 461; у 2012 - 7 123, у 2013 - 7 615, у 2014 - 5 752, у 2015 - 5 760, у 2016 - 7 293, а в січні-червні 2017 - 1 551 особа.

З цієї кількості 67 305 осіб перестали бути українцями шляхом їх виходу з громадянства, 19 738 - за міжнародними угодами, а 333 - шляхом втрати громадянства.

За даними зовнішньополітичного відомства, більшість клопотань про вихід з громадянства України надходять з Німеччини, Росії, Австрії, Нідерландів, Казахстану, Литви і Латвії, а угоди про спрощений порядок зміни громадянства для тих, хто виїхав на постійне проживання за кордон, Україна має з Білоруссю, Таджикистаном і Киргизстаном.

Як повідомлялося, за час свого президентства Петро Порошенко позбавив громадянства України 18 676 осіб.