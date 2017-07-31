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За 11 лет гражданства лишили почти 90 тысяч украинцев

Понедельник, 31 июля 2017, 10:58

С 2005 года включительно гражданство Украины было прекращено для 87 376 человек.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на информацию, полученную от Министерства иностранных дел.

Согласно ей, дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за границей принимают заявления о выходе из украинского гражданства, а также готовят представления об утрате гражданства относительно лиц, постоянно проживающих за границей, в то время как полномочия по прекращению гражданства проживающих на территории Украины лиц осуществляет Государственная миграционная служба.

По имеющейся с 2005 года в МИДе информации, было прекращено гражданство Украины 87 376 лиц: в 2005 - 7 139 лиц, в 2006 - 5 944, в 2007 - 9 454, в 2008 - 8 879, в 2009 - 6 420, в 2010 - 6 985, в 2011 - 7 461, в 2012 - 7 123, в 2013 - 7 615, в 2014 - 5 752, в 2015 - 5 760, в 2016 - 7 293, а в январе-июне 2017 - 1 551 лицо.

Из этого количества 67 305 человек перестали быть украинцами путем их выхода из гражданства, 19 738 - по международным соглашениям, а 333 - путем утраты гражданства.

По данным внешнеполитического ведомства, большинство ходатайств о выходе из гражданства Украины поступают из Германии, России, Австрии, Нидерландов, Казахстана, Литвы и Латвии, а соглашения об упрощенном порядке смены гражданства для выехавших на постоянное проживание за границу у Украины есть с Беларусью, Таджикистаном Кыргызстаном.

Как сообщалось, за время своего президентства Петр Порошенко лишил гражданства Украины 18 676 человек.

Темы: гражданствоУкраина
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