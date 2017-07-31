У РФ звинуватили українця в підготовці терактів і посадили на 12 років

Російський суд засудив хворого українського пенсіонера Олексія Сизоновича до 12 років позбавлення волі за нібито підготовку терактів у Ростовській області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ засудив громадянина України Олексія Сизоновича, обвинуваченого російським слідством у підготовці терактів у Ростовській області, до 12 років колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Також українцю присудили штраф у розмірі 250 тисяч рублів.

Зокрема, Сизонович засуджений за ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (підготовка терористичного акту), ч. 3 ст. 222.1 (незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв) і ч. 1 ст. 322 (незаконне перетинання державного кордону Росії) Кримінального кодексу Росії.

Вирок повністю збігся з вимогами державного обвинувачення.

Водночас, як розповіли "Громадському" в департаменті консульської служби МЗС України, в міністерство не надходила інформація про кримінальне провадження щодо Сизоновича і його звинувачень про планування теракту в Ростовській області. МЗС дало доручення генеральному консульству України в Ростові-на-Дону перевірити цю інформацію і повідомити про стан справи.

Олексій Сизонович у Північно-Кавказському окружному військовому суді фото медіазони

Як повідомляли ЗМІ, Сизоновичу 61 рік, він пенсіонер і має проблеми зі здоров'ям. Крім звинувачення в підготовці терактів в Ростовській області, за версією російських слідчих, до цього він нібито підривав поїзди на території Луганської області, контрольованої бойовиками ОРЛО, був схоплений там бойовиками, а через місяць його затримали російські прикордонники.

У той же час російські слідчі стверджують, що Сизонович зі спільником у 2014 році в Києві створили організовану групу по здійсненню терористичних актів в Росії і Україні. Сизонович нібито збирав інформацію про об'єкти транспортної інфраструктури і, володіючи спеціальними знаннями в галузі вибухотехніки, виготовляв різні вибухові пристрої. Раніше він протягом 11 років працював на шахті в Україні підривником, де придбав відповідні навички.

Також слідство заявляє, що у 2016 році Сизонович отримав вказівку поїхати в Каменськ-Шахтинський Ростовської області, щоб оглянути і сфотографувати місцевий вокзал, а також визначити місце для закладки вибухових пристроїв. На цьому вокзалі в тому ж році нібито планувався теракт.

Російська сторона стверджує, що українця затримали російські силовики у вересні 2016 року під час нібито незаконного перетину кордону, і з тих пір він перебуває під вартою.