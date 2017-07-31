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В РФ обвинили украинца в подготовке терактов и посадили на 12 лет

Понедельник, 31 июля 2017, 12:08

Российский суд приговорил больного украинского пенсионера Алексея Сизоновича к 12 годам лишения свободы за якобы подготовку терактов в Ростовской области.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил гражданина Украины Алексея Сизоновича, обвиняемого российским следствием в подготовке терактов в Ростовской области, к 12 годам колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Также украинцу присудили штраф в размере 250 тыс. рублей.

В частности, Сизонович осужден по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (подготовка террористического акта), ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы России) Уголовного кодекса России.

Приговор полностью совпал с требованиями государственного обвинения.

Как рассказали "Громадскому" в департаменте консульской службы МИД Украины, в министерство не поступала информация об уголовном производстве в отношении Сизоновича и его обвинений о планировании теракта в Ростовской области. МИД дал поручение генеральному консульству Украины в Ростове-на-Дону проверить эту информацию и сообщить о состоянии дела.

 
Алексей Сизонович в Северо-Кавказском окружной военном суде
Фото медиазоны

Как сообщали СМИ, Сизоновичу 61 год, он пенсионер и имеет проблемы со здоровьем. Кроме обвинения в подготовке терактов в Ростовской области, по версии российских следователей, до этого он якобы взрывал поезда на территории Луганской области, контролируемой боевиками ОРЛО, был схвачен там боевиками, а через месяц его задержали российские пограничники.

В то же время российские следователи утверждают, что Сизонович с сообщником в 2014 году в Киеве создали организованную группу по совершению террористических актов в России и Украине. Сизонович якобы собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры и, обладая специальными знаниями в области взрывотехники, изготавливал различные взрывные устройства. Прежде он в течение 11 лет работал на шахте в Украине подрывником, где приобрел соответствующие навыки.

Также следствие заявляет, что в 2016 году Сизонович получил указание поехать в Каменск-Шахтинский Ростовской области, чтобы осмотреть и сфотографировать местный вокзал, а также определить место для закладки взрывных устройств. На этом вокзале в том же году якобы планировался теракт.

Российская сторона утверждает, что украинца задержали российские силовики в сентябре 2016 года во время якобы незаконного пересечения границы, и с тех пор он находился под стражей.

Темы: Росcиясудполитзаключенные
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