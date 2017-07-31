Екс-посол США: Росіянам видаватимуть візи довше

У Росії немає 755 американських дипломатів, про висилку яких заявив президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив в твіттері колишній посол США Майкл Макфол, коментуючи рішення РФ у відповідь на санкції вислати 755 американських дипломатів з Росії.

"У нас немає 755 американських дипломатів в Росії", - написав Макфол.

За його словами, місія Сполучених Штатів в Росії налічує 1279 співробітників, і тільки 301 чоловік - дипломати з США.

Крім того, Макфол додав, що рішення РФ зашкодить громадянам Росії, які захочуть отримати візу для Сполучених Штатів.

"Якщо ці скорочення реальні, росіянам доведеться чекати тижні, якщо не місяці, щоб отримати візи, щоб приїхати в США", - прокоментував він.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков завив, що не знає, чи позначиться скорочення штату дипмісії США на швидкості видачі віз для громадян Росії.

"Ми не знаємо. Цього я не можу сказати, це потрібно звертатися в посольство Сполучених Штатів Америки", - сказав Пєсков.