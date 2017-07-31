Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екс-посол США: Росіянам видаватимуть візи довше

Понеділок, 31 липня 2017, 13:25

У Росії немає 755 американських дипломатів, про висилку яких заявив президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив в твіттері колишній посол США Майкл Макфол, коментуючи рішення РФ у відповідь на санкції вислати 755 американських дипломатів з Росії.

"У нас немає 755 американських дипломатів в Росії", - написав Макфол.

За його словами, місія Сполучених Штатів в Росії налічує 1279 співробітників, і тільки 301 чоловік - дипломати з США.

Крім того, Макфол додав, що рішення РФ зашкодить громадянам Росії, які захочуть отримати візу для Сполучених Штатів.

"Якщо ці скорочення реальні, росіянам доведеться чекати тижні, якщо не місяці, щоб отримати візи, щоб приїхати в США", - прокоментував він.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков завив, що не знає, чи позначиться скорочення штату дипмісії США на швидкості видачі віз для громадян Росії.

"Ми не знаємо. Цього я не можу сказати, це потрібно звертатися в посольство Сполучених Штатів Америки", - сказав Пєсков.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: