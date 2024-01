Экс-посол США: Россиянам будут выдавать визы дольше

В России нет 755 американских дипломатов, о высылке которых заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил в твиттере бывший посол США Майкл Макфол, комментируя решение РФ в ответ на санкции выслать 755 американских дипломатов из России.

"У нас нет 755 американских дипломатов в России", - написал Макфол.

Are we sure 755 Americans will be leaving? We didn't have that many Americans in the entire embassy when I was there . https://t.co/80rTZU7OP4