НАЗК доручило голові Харківської ОДА розібратись зі своїм заступником

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис голові Харківської облдержадміністрації Юлії Світличній щодо її заступника Євгена Шахненка.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Голові Харківської обласної державної адміністрації Юлії Світличній щодо її заступника Євгена Шахненка", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до припису, який ухвалили 28 липня, Шахненко порушив вимоги пунктів 2 та 7 статті 46 закону "Про запобігання корупції", коли заповнював електронну декларацію, а також зазначив у декларації недостовірні відомості.

"З метою усунення виявлених порушень НАЗК вимагає вжити заходів щодо виконання заступником голови Харківської обласної державної адміністрації обов’язку стосовно подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік з достовірними відомостями", - зазначають у НАЗК.

Прес-служба наголошує, що припис є обов’язковим до виконання.

Як повідомляли "Наші гроші" у березні 2016 року, заступник голови Харківської облдержадміністрації Євгеній Шахненко не задекларував 17062 грн.внесків у статутний фонд ТОВ "Будівельна компанія "Прогрес-партнер", співвласником, керівником та підписантом якої він був на той момент.

У декларації за 2015 рік Євген Шахненко задекларував два будинки: на 139 (27 тис. грн) та 282 кв. м. (660 тис. грн), три автомобілі: "Нива" 1988 року випуску, TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2006 року випуску та SEAT IBIZA 2007 року випуску.

Дохід Шахенка за 2015 рік склав 116,15 тис. грн., з яких 108,72 тис грн. - заробітня плата, а дохід членів його родини - 39 тис. грн.

Окрім того, Шахненко у 2015 році задекларував придбання цінних паперів на 404 тис. гривень.

У 2016 році дружина Шахненка придбала квартиру у Харкові за 406 тис. грн.