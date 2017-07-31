НАПК поручило главе Харьковской ОГА разобраться со своим заместителем

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание председателю Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной относительно ее заместителя Евгения Шахненко.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю облгосадминистрации Юлии Светличной относительно ее заместителя Евгения Шахненко", - говорится в сообщении.

Согласно предписанию, который приняли 28 июля, Шахненко нарушил требования пунктов 2 и 7 статьи 46 закона "О предупреждению коррупции", когда заполнял электронную декларацию, а также указал в декларации недостоверные сведения.

"С целью устранения выявленных нарушений НАПК требует принять меры по выполнению заместителем председателя Харьковской областной государственной администрации обязанности по представлению декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 года с достоверными сведениями", - отмечают у НАПК.

Пресс-служба акцентирует, что предписание является обязательным к исполнению.

Как сообщали "Наші гроші" в марте 2016 года, заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко не задекларировал 17 062 грн.взносов в уставный фонд ООО "Строительная компания "Прогресс-партнер", совладельцем, руководителем и подписантом которой он был на тот момент.

Как известно, в декларации за 2015 год Евгений Шахненко задекларировал два дома: на 139 (27 тыс. грн) и 282 кв. м. (660 тыс. грн), три автомобиля: "Нива" 1988 года выпуска, TOYOTA LAND CRUISER PRADO 2006 года выпуска и SEAT IBIZA 2007 года выпуска.

Доход Шахенком за 2015 год составил 116,15 тыс. грн., из которых 108,72 тыс грн. - заработная плата, а доход членов его семьи - 39 тыс.грн.

Кроме того, Шахненко в 2015 году задекларировал приобретение ценных бумаг на 404 тыс. гривен.

В 2016 году жена Шахненко приобрела квартиру в Харькове за 406 тыс. грн.