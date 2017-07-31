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Бойовики більше 2 годин обстрілювали села під Маріуполем

Понеділок, 31 липня 2017, 14:07

Минулої доби терористи ОРДО здійснили довготривалі обстріли сіл Широкине та Лебединське, що на схід від Маріуполя.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає інформаційно-аналітичний центр РНБО.

За його словами, по цих двох населених пунктах ворог відкривав вогонь з легкого озброєння, однак обстріли тривали більше 2 годин кожний.

Лисенко розповів, що біля Маріуполя бойовики також провели епізодичні мінометні обстріли у Павлополі та Гнутовому.

Речник Міноборони повідомив, що усього 30 липня на маріупольському напрямку сталося 6 ворожих обстрілів.

За інформацією, що надав Лисенко, за минулу добу на донецькому напрямку бойовики порушили режим тиші 5 разів, на луганському – 15.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення АТО четверо військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Українська правда

Теми: АТОДонбасМаріуполь
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