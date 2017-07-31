Боевики больше 2 часов обстреливали села под Мариуполем
В прошедшие сутки террористы ОРДО осуществили долговременные обстрелы сел Широкино и Лебединское, расположенных к востоку от Мариуполя.
Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает информационно-аналитический центр СНБО.
По его словам, по этим двум населенным пунктам враг открывал огонь из легкого вооружения, однако обстрелы продолжались более 2 часов каждый.
Лысенко рассказал, что у Мариуполя боевики также провели эпизодические минометные обстрелы в Павлополе и Гнутово.
Представитель Минобороны сообщил, что всего 30 июля на мариупольском направлении произошло 6 вражеских обстрелов.
По информации, которую предоставил Лысенко, за минувшие сутки на донецком направлении боевики нарушили режим тишины 5 раз, на луганском - 15.
Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО четверо военнослужащих ВСУ получили ранения.
Украинская правда