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У центрі Івано-Франківська обстріляли автомобіль, поранено водія

Понеділок, 31 липня 2017, 15:02
У центрі Івано-Франківська обстріляли автомобіль, поранено водія

У понеділок, близько 13:00, на одній із центральних вулиць Івано-Франківська розстріляли автомобіль Audi. Його водія госпіталізували з пораненнями.

Про це "Укрінформу" повідомив прес-секретар патрульної поліції Івано-Франківська Микола Гурак.

За його словам, поліція вже встановила особу підозрюваного.

"Підозрюваного у розстрілі автомобіля встановлено. Він випустив шість куль у водія іншого авто. Наразі вживаються заходи, аби затримати підозрюваного", - повідомив Гурак.

Він додав, що нападник лишив своє авто за кілометр від місця події та втік.

 
 

Теми: Івано-Франківськнадзвичайна подія
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