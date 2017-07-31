Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман: Жуляни і Бориспіль могли б півроку приймати Ryanair

Понеділок, 31 липня 2017, 15:12

Найбільший європейський перевізник Ryanair може тимчасово здійснювати рейси з аеропортів "Бориспіль" або "Київ", поки в Гостомелі буде будуватися новий термінал.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в інтер'вю виданню "Деловая столица".

"Зараз ми знайшли вихід із ситуації, я теж хочу, щоб українці літали лоукостерами. Поки буде будуватися термінал в "Гостомелі", "Бориспіль" або "Жуляни" на тимчасових умовах можуть надати Ryanair свої послуги", - сказав він.

"Гостомель" має чітке завдання - створити термінал, щоб в межах півроку бути готовим приймати лоукостер. При цьому не треба забувати про регіональні аеропорти. Лоукостери повинні літати і зі Львова, і з Харкова, і з Херсона. Це дуже важливо", - додав Гройсман.

Детальніше про Ryanair в Україні читайте у статті Війна за монополію: чи зможе МАУ зупинити Ryanair

Теми: авіаГройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
авіа
Аеродром у Рязанській області знову було атаковано безпілотником – росЗМІ
Надання Україні винищувачів F-16 зупинить блокаду портів росіянами – Кулеба
Під Варшавою літак врізався в ангар: є загиблі та поранені
Останні новини
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
10:23
ОП після угоди з Британією: Обіцяємо Росії більше сюрпризів цього року
10:16
Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію
10:07
Морозюк прокоментувала свої дві квартири, про які писало АРМА
09:50
Полтавщина: нерозірвана російська ракета впала на подвір'я будинку
Усі новини...
Реклама: