Третина жителів ЄС не можуть собі дозволити тижневу відпустку

Значна частина громадян ЄС зі Східної та Південної Європи не можуть дозволити собі тижневу щорічну відпустку.

Про це повідомляє Euractiv із посиланням на дані Євростату, передає Європейська правда.

У понеділок, 31 липня, статистичне бюро ЄС опублікувало нове дослідження стосовно того, чи можуть європейці дозволити собі тижневі літні канікули далеко від дому.

Згідно з результатами опитування, близько третини (32,9%) населення ЄС не можуть дозволити собі паузу такої тривалості.

Найнижчі показники зафіксовані у Північній Європі. На першому місці Швеція (8%), на другому Люксембург (13% у 2015 році), далі ідуть Данія (14%) і Фінляндія (14%).

Найгірші показники у населення Румунії (67%) і Хорватії (63%).

Євростат підкреслив, що відсоток людей, які не можуть дозволити собі відпустку, знизився на 5% за останні п’ять років. Лише на Кіпрі, у Данії та в Греції зафіксоване зростання.