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Треть жителей ЕС не могут себе позволить недельный отпуск

Понедельник, 31 июля 2017, 15:31

Значительная часть граждан ЕС из Восточной и Южной Европы не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск.

Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на данные Евростата, передает Европейська правда.

В понедельник, 31 июля, статистическое бюро ЕС опубликовало новое исследование о том, могут ли европейцы позволить себе недельные летние каникулы вдали от дома.

Согласно результатам опроса, около трети (32,9%) населения ЕС не могут позволить себе паузу такой продолжительности.

Самые низкие показатели зафиксированы в Северной Европе. На первом месте Швеция (8%), на втором Люксембург (13% в 2015 году), далее идут Дания (14%) и Финляндия (14%).

Наихудшие показатели у населения Румынии (67%) и Хорватии (63%).

Евростат подчеркнул, что процент людей, которые не могут позволить себе отпуск, снизился на 5% за последние пять лет. Только на Кипре, в Дании и в Греции зафиксирован рост.

Темы: ЕСЕвропасоциология
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