Трамп незабаром підпише закон про нові санкції проти РФ – Пенс

Глава Білого дому Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Про це в своєму Twitter повідомив віце-президент США Майк Пенс, який знаходиться з візитом в Естонію.

"На знак нашої прихильності, дуже скоро, Дональд Трамп підпише закон про посилення і кодифікацію санкцій США проти Росії", - йдеться в повідомленні.

In a sign of our commitment, very soon, @POTUS will sign legislation to strengthen and codify the U.S' sanctions against Russia. #VPinEurope pic.twitter.com/hVzeimPi0H