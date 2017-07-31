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Трамп незабаром підпише закон про нові санкції проти РФ – Пенс

Понеділок, 31 липня 2017, 17:57

Глава Білого дому Дональд Трамп найближчим часом підпише схвалений Конгресом законопроект про посилення санкцій проти Росії.

Про це в своєму Twitter повідомив віце-президент США Майк Пенс, який знаходиться з візитом в Естонію.

"На знак нашої прихильності, дуже скоро, Дональд Трамп підпише закон про посилення і кодифікацію санкцій США проти Росії", - йдеться в повідомленні.

Також Пенс прокоментував недавнє рішення Кремля вислати американських дипломатів. "Недавні дипломатичні дії, зроблені Москвою, не приведуть до стримування зобов'язань США щодо нашої безпеки, наших союзників і волелюбних націй", - зазначив Пенс.

Теми: США
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