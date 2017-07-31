Трамп вскоре подпишет закон о новых санкциях против РФ – Пенс
Глава Белого дома Дональд Трамп в ближайшее время подпишет одобренный Конгрессом законопроект об усилении санкций против России.
Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент США Майк Пенс, который находится с визитом в Эстонию.
"В знак нашей приверженности, очень скоро, Дональд Трамп подпишет закон об усилении и кодификации санкций США против России", – говорится в сообщении.
In a sign of our commitment, very soon, @POTUS will sign legislation to strengthen and codify the U.S' sanctions against Russia. #VPinEurope pic.twitter.com/hVzeimPi0H— Vice President Pence (@VP) July 31, 2017
Также Пенс прокомментировал недавнее решение Кремля выслать американских дипломатов. "Недавние дипломатические действия, предпринятые Москвой, не приведут к сдерживанию обязательств США в отношении нашей безопасности, наших союзников и свободолюбивых наций", – отметил Пенс.