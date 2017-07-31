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У зоні АТО застрелився 23-річний боєць

Понеділок, 31 липня 2017, 18:56

У зоні проведення антитерористичної операції застрелився 23-річний боєць запорізької військової частини №3029 Національної гвардії України, який служив за контрактом.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник командира із роботи з особовим складом військової частини № 3029 Національної гвардії України Ігор Лєдєнцов.

"Дійсно, боєць нашої військової частини 1994 року народження покінчив життя самогубством - застрелився увечері 30 липня. Це сталося в зоні АТО, де він служив за контрактом", - розповів він.

Лєдєнцов також повідомив, що товариші зі служби загиблого не мають жодної інформації про те, що загиблий перебував у соціальній групі самогубців "Синій кит" і здивовані , що це пишуть у ЗМІ.

"Хлопець був хороший, не конфліктував з колективом. Звідки взялася ця інформація невідомо. Ведеться розслідування", - розповів Лєдєнцов.

Як розповіли агентству в Запорізькому обласному військкоматі, Бельмакський військкомат (Запорізька область) розпочав підготовку до похорону бійця.

Відомо, що боєць родом із смт Бельмак (раніше - Куйбишеве). Після того, як відслужив строкову службу в лавах Збройних сил України, підписав контракт на службу в армії і захищав Україну в зоні антитерористичної операції на Донбасі.

Теми: АТО
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