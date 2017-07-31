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В зоне АТО застрелился 23-летний боец

Понедельник, 31 июля 2017, 18:56

В зоне проведения антитеррористической операции застрелился 23-летний боец запорожской воинской части №3029 Национальной гвардии Украины, служивший по контракту.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил заместитель командира по работе с личным составом воинской части №3029 Национальной гвардии Украины Игорь Леденцов.

"Действительно, боец нашей воинской части 1994 года рождения покончил жизнь самоубийством - застрелился вечером 30 июля. Это произошло в зоне АТО, где он служил по контракту", - рассказал он.

Леденцов также сообщил, что сослуживцы погибшего не располагают никакой информацией о том, что погибший находился в социальной группе самоубийц "Синий кит" и удивлены ее появлением в СМИ.

"Парень был хороший, не конфликтовал с коллективом. Откуда взялась эта информация неизвестно. Ведется расследование", - рассказал Леденцов.

Как рассказали агентству в Запорожском областном военкомате, Бельмакский военкомат (Запорожская область) начал подготовку к похоронам бойца.

Известно, что боец родом из пгт Бельмак (ранее - Куйбышево). После того как отслужил срочную службу в рядах Вооруженных сил Украины, подписал контракт на службу в армии и защищал Украину в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Темы: АТО
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