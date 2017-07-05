Військовий РФ Агєєв утримується в СІЗО в Старобільську

Російський військовий Віктор Агєєв, який воював на Донбасі на боці бойовиків "ЛНР", зараз перебуває в СІЗО в Старобільську.

Про це повідомляє "Громадське".

Агєєву і трьом іншим бойовикам, які разом з ним потрапили в полон, обрано запобіжний захід за статтею "терористичний акт". Це уродженці Сєвєродонецька Данило Гладков і Андрій Стоянов, а також луганчанин Богдан Венгер.

Всі четверо заарештовані без права внесення застави.

У СІЗО, коментуючи інформацію про можливе поранення Агєєва під час взяття в полон, повідомили, що з його здоров'ям все гаразд.

Справу розслідує слідчий відділ управління СБУ Луганської області, а процесуальне керівництво здійснює Військова прокуратура України.

Як стало відомо 25 червня, Агєєв був затриманий українськими військовими в Луганській області. Міноборони РФ спростовує цю інформацію, заявляючи, що Агєєв дійсно служив у ЗС РФ, але в минулому році звільнився в запас і на службу за контрактом не зараховувався.