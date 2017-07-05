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"Без підозрюваних і чітких версій": ЗМІ показали фільм про Шеремета

Середа, 5 липня 2017, 13:11
Без підозрюваних і чітких версій: ЗМІ показали фільм про Шеремета

Видання "Радіо Свобода" показало документальний фільм про вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

Фільм "Шеремет. Ціна Свободи" опубліковано на сайті видання. 

У фільмі розповідається, як журналіст працював у трьох країнах - Білорусі, Росії та Україні, якими проектами займався і яким чином ведеться розслідування його вбивства.

 
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Шеремет народився і виріс у Мінську. За його словами, маючи освіту банкіра, журналістом став випадково.

На початку 1990-их років Шеремет прийшов на державне телебачення Білорусі і вже за півроку, у віці 23 роки, почав вести авторську передачу "Проспект", яка стала найрейтинговішою на той час у країні.

Вказується, що пізніше режим "ліберальної гласності" у Білорусі закінчився і влада передачу закрила. Шеремет пішов працювати у "Незалежну білоруську ділову газету", а пізніше у Мінське бюро першого каналу (ОРТ).

У 1997 році разом із оператором Дмитром Завадським він зняв сюжет, через який знімальну групу почали переслідувати. Журналісти випадково натрапили на повністю порожній пропускний пункт на Білорусько-Литовському кордоні, про що зняли матеріал і випустили в ефір.

 
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Після цього Шеремета і Завадського затримали, утримували у СІЗО і звинуватили у незаконному перетині кордону. Дружина Завадського розповідає, що це очевидно була помста президента Александра Лукашенка. Зрештою обоє отримали умовні покарання.

Пізніше Шеремета і Завадського позбавили у Мінську акредитації і Павло вирішив переїхати до Росії, де йому запропонували роботу в програмі "Время". Довгий час він займався розслідуванням викрадення свого друга і оператора Завадського у 2000 році.

В Росії Шеремет зблизився із окремими політиками, зокрема із Борисом Березовським, і почав займатися зйомкою документальних фільмів, яких врешті випустив близько 20.

 
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У 2008 році у Шеремета виник конфлікт через різкі висловлювання на адресу російської влади, зокрема і Володимира Путіна. Тоді він вирішив піти з каналу.

Після убивства російського опозиціонера Бориса Нємцова, Шеремет відкрито звинувачував в організації цього злочину президента РФ Путіна.

 
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Врешті у 2014 році Шеремет вирішив знову змінити місце проживання і переїхав жити у Київ. Він одразу почав критично ставитися до влади і говорити про це у різноманітних проектах на радіо, на телебаченні і у своїх статтях на "Українській правді".

Останній рік Шеремет вів тригодинне ранкове шоу на "Радио Вести".

 
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Павла Шеремета убили 20 липня 2016 року в центрі Києва, підклавши вибухівку під автомобіль, яким він користувався.

"За рік після вбивства слідству так і не вдалося вийти на слід виконавців і тим більше замовників", - йдеться у фільмі.

"Так і не з'явилася жодна переконлива версія цього злочину, жодного зрозумілого мотиву і навіть приблизного кола підозрюваних", - говорять автори фільму.

Згідно із останньою інформацією, генеральний прокурор Юрій Луценко у червні 2017 року заявив про відсутність серйозного прогресу в розслідуванні справи про вбивство Шеремета.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: Справа ШереметаЗМІ
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