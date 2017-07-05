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Україна закликає повернути деякі захоплені бойовиками території

Середа, 5 липня 2017, 18:41

Українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року.

Про це заявила прес-секретар Леоніда Кучми - представника української сторони в Тристоронній контактній групі, Дарина Оліфер.

"Українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і про повернення незаконних збройних формувань до Мінської лінії 19 вересня 2014 року", - написала вона на Facebook.

За словами Оліфер, українська сторона також наполягає на скасуванні всіх нелегітимних рішень, в тому числі щодо "офіційної грошової одиниці" і "податкової системи".

Крім того, учасники переговорів звернули увагу на атаки на безпеку співробітників СММ ОБСЄ, які відбуваються на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

"Всі випадки насильства щодо співробітників місії повинні бути розслідувані, а винуваті - стуворо покарані. В першу чергу, це стосується трагічного інциденту, через який в квітні 2017 загинув представник СММ", - зазначила Оліфер.

Вона також додала, що про наростаючу агресію щодо патрулів СММ на території ОРДЛО сказав й спеціальний представник діючого голови ОБСЄ Мартін Сайдік: він закликав представників ОРДЛО не допускати такого розвитку подій.

Як відомо, на засіданні гуманітарної підгрупи в Мінську українська сторона так і не отримала інформації про долю 132 заручників, яких утримують на окупованій частині Донбасу.

Українська правда

Теми: АТОМінські угоди
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