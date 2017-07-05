Бойовики не хочуть відпускати 39 бійців і мовчать про 132 людини – Геращенко

На засіданні гуманітарної підгрупи у Мінську українська сторона так і не отримала інформації щодо долі 132 заручників, яких утримують на окупованій частині Донбасу.

При цьому представники ОРДЛО заявили, що 39 українців не підлягають амністії і звільненню, повідомила Ірина Геращенко у Facebook.

Вона зазначила, що 5 липня гуманітарна група, де українську сторону також представляють Віктор Медведчук, експерти СБУ і обмудсмен Валерія Лутковська, була важка.

"Сьогодні ми знову так і не отримали інформації щодо долі 132 заручників, яких утримують на окупованих територіях, щодо конкретних людей і прізвищ, попри всі наші запити і вимоги. Нам лише заявили, що в ОРДО утримують 55 українців (без прізвищ) , а в ОРЛО 14", – повідомила Геращенко.

За її словами, ОРДЛО продовжують блокувати процес звільнення.

"Не дали відповіді на наш список про утримання 132 українців. А потім договорилися вже до того, що 39 наших військових, незаконно утримуваних на окупованих територіях, – це військові злочинці, які не підлягають амністії і звільненню", – повідомила Геращенко.

На її думку, "на це порушення Мінських угод, на заблоковане питання заручників має відреагувати ОБСЄ і лідери "нормандського формату", де питання звільнення заручників піднімається Україною як пріоритетне".

"Представники ОРДЛО також знову наполягають на тому, щоб у списки на звільнення були включені ті, хто не має жодного відношення до конфлікту на Донбасі. Зокрема, "беркутівці", що вбивали Героїв Небесної сотні на Майдані. Позиція всіх українських представників тут однозначна: мінська група – не лавочка по звільненню всіх вбивць і криміналітету, тому шантаж не пройде", – заявила Геращенко.

"Я виступила з наступною заявою: якщо ОРДЛО, контрольовані РФ, вимагають від України звільнення 63 злочинців, не пов'язаних з інспірованим конфліктом на Донбасі, то ми вимагаємо негайного звільнення всіх незаконно утримуваних кримських татар (а їх вже більше 30). Також ми вимагаємо негайного звільнення всіх політв'язнів в РФ, зокрема, Сущенка, Сенцова, Кольченка, Карп'юка, Клиха, Панова, Виговського, інших наших хлопців. Негайного", – повідомила вона.

"На крики ОРДЛО, що політв'язні – кримські татари не мають відношення до Мінських угод, у нас одна відповідь: вбивці-"беркутівці" теж не мають жодного відношення до Мінських угод", – додала представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ.

Також Україна наголосила на не допуску представників "Червоного Хреста" в тюрми на окупованих територіях: "Протягом цих років не було жодного відвідання і особистої зустрічі представниками МКЧХ заручників як в ОРДЛО , так і політв'язнів в РФ".

"Дуже чекаю, що в нормандському форматі, коли б не відбулася ця зустріч чи телефонна розмова, питання безпеки і звільнення заручників буде ключовим. Маємо витягти наших", – написала Геращенко.

Також у Мінську говорили про журналіста Станіслава Асєєва (Васіна), якого утримують в ОРДО, та про російського військового Віктора Агеєва, який сидить у СІЗО в Старобільську.

Олена Рощенко, УП