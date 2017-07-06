Януковичу призначать державних адвокатів - прокурор

Колишній президент Віктор Янукович буде забезпечений державними захисниками в разі відкликання своїх адвокатів.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко, передають Українські Новини.

"Якщо завтра буде така заява (про відкликання адвокатів Януковичем), то я вважаю, що суд прийме рішення про притягнення безкоштовного захисника від держави, і обвинувачений Янукович буде забезпечений безкоштовним державним захисником з розгляду цієї справи", - сказав він, коментуючи намір Януковича відкликати своїх адвокатів, про який той заявив в ефірі одного з російських телеканалів.

Кравченко не висловив припущень про причини такого рішення Януковича, однак зазначив, що це його законне право.

У четвер в Оболонському районному суді Києва продовжиться процес у справі про держзраду Януковича.

Він звинувачується в Україні в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 (мова йде про поплічника як одного з категорій співучасника злочину), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків; передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років), ч. 1 ст. 111 (державна зрада, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років), ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років) КК України.

3 липня генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що Янукович може брати участь в судовому розгляді справи за обвинуваченням його в державній зраді тільки на території України, яка гарантує йому безпеку.

"Янукович наполягає на своєму бажанні брати участь в суді, допитувати людей, робити заяви. У нього для цього є тільки один законний спосіб - прибути в Україну. Інших способів активної участі в судовому слідстві наш закон не передбачає. Очевидно, що він боїться це зробити, при цьому вигадує фантазійні історії, що його повинні вбити при перетині кордону та інші", - сказав Луценко в інтерв'ю "5 каналу".

Він вважає, що Януковичу не повинно бути дозволено "з Москви бути учасником процесу по телевізору". "Він по телевізору може тільки слухати процес і спілкуватися зі своїм захистом. Але сидячи в Москві, допитувати свідків - неможливо. Допитати свідків обвинувачений може, але в Києві, на процесі", - вказав він.

Генпрокурор запевняє, що українська держава здатна забезпечити захист Януковичу, навіть коли його звинувачують в такому тяжкому злочині. "Україна гарантує йому достатню охорону, щоб він був присутній в суді", - заявив він.