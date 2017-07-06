Суд щодо Януковича продовжиться 12 липня

Колегія суддів у справі про державну зраду колишнього президента Віктора Януковича оголосила перерву в засіданні до 12 липня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За цей час судді Оболонського райсуду Києва вирішать питання про надання Януковичу безкоштовного державного адвоката в кримінальному провадженні за звинуваченням у державній зраді, яке проводиться за спеціальною (заочною) процедурою.

Це сталося після того, як прокурор Головної військової прокуратури Максим Крим клопотав про надання підсудному захисника з Центру безкоштовної правової допомоги у зв'язку із заявою екс-президента про відкликання своїх адвокатів.

На засіданні суду було продемонстровано відео з відповідною заявою Януковича, яке було показано на одному з російських телеканалів ввечері, 5 липня.

При цьому адвокати Януковича Віталій Сердюк та Ігор Сидоренко, від яких екс-президент відмовився, в залі суду вже не були присутні.

На попередньому засіданні суддя Владислав Дев'ятко вирішив, що спочатку суд вивчить докази і матеріали, надані сторонами процесу, а потім визначиться з питанням допиту свідків звинувачення і захисту.

Як повідомлялося, 5 липня Янукович заявив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

На це прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко відповів, що Янукович буде забезпечений державними захисниками.

Екс-президента звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді та пособництві агресивних воєнних дій щодо України.