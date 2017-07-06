ЗМІ: Рекламу у "Борисполі" віддали фірмі, пов’язаній із Березенком і Кононенком

Право на розміщення реклами на території терміналу D аеропорту "Бориспіль" надали фірмі, пов’язаній із заступником голови фракції БПП Сергієм Березенком і з оточенням першого заступника голови цієї фракції Ігоря Кононенка.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Право проводити рекламні кампанії на території терміналу D ДП МА "Бориспіль" має ТОВ "Ін Лайн", створене у 2014 році. У ДП МА "Бориспіль" журналістам повідомили, що відібрали компанію поза конкурсом.

За даними реєстру юридичних осіб, ТОВ "Ін Лайн" до 4 липня 2017 року мало спільний номер телефону (0445026502) із Благодійним фондом Сергія Березенка "Спільна Справа" і з ТОВ "Ін-Лайн", в якому до квітня цього року частку 25% мала сестра першого заступника голови фракції "БПП" у Верховній Раді Ігоря Кононенка Оксана Авдєєва.

Після спілкування журналістів із депутатом Сергієм Березенком і його заперечення факту спільного номера телефону, всі три компанії (ТОВ "Ін Лайн", БФ "Спільна справа" і ТОВ "Ін-Лайн") 4 липня змінили номери.

Попри заперечення зв’язку Березенком, зміни в реєстр вніс один реєстратор – Марина Карташова з Шевченківської адміністрації Києва.

При цьому ТОВ "Ін Лайн", БФ "Спільна справа" і ТОВ "Ін-Лайн" зареєстровані в різних районах столиці.

Сестра Ігоря Кононенка Оксана відмовилася від спілкування, але визнала, що мала стосунок до компанії "Ін-Лайн".

Журналісти надіслали запит Ігореві Кононенку щодо його ролі в рекламному бізнесі на території аеропорту, але відповіді не отримали.