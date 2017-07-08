Вибух будинку у Києві: 17 постраждалих готові переселитися у тимчасове житло

17 осіб, які постраждали внаслідок вибуху, що стався у Голосіївському районі, можуть оселитися у тимчасовому житлі, яке надасть КМДА.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Генадій Пліс за результатами інспекції житла.

"Станом на 18:00 на відселення з будинку у гуртожиток Подільського району на вул. Оболонська, 34, погодилися 17 мешканців. Від переселення відмовилися 50 мешканців, 6 людей - у роздумах", - заявив Пліс.

За даними КМДА, тимчасове житло обладнане необхідною технікою, посудом, є постіль.

"Переселення можливе одразу ж після того, як спеціалісти ДержНС дозволять людям забрати з помешкань необхідні речі", – розповів чиновник.

фото - прес-служба кмда

Також Пліс повідомив, що на місці вибуху проводяться пошукові роботи 37-річного мешканця квартири на другому поверсі.

Як відомо, 8 липня у буднику за адресою проспект Голосіївський, 70 стався вибух. За даними ДержНС, внаслідок аварії загинула жінка, ще 6 осіб постраждали.

Українська правда