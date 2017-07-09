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Трамп: Санкції з Путіним не обговорювали, руху не буде до вирішення питання Донбасу

Неділя, 9 липня 2017, 17:08
Трамп: Санкції з Путіним не обговорювали, руху не буде до вирішення питання Донбасу

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним питання санкцій не обговорювалося, але жодних змін не буде, поки питання України та Сирії не буде вирішено. 

Про це 9 липня Трамп заявив у своєму Твіттері.

Також Трамп зазначив, що під час зустрічі з Путіним обговорювалося формування підрозділу кіберзахисту, щоб унеможливити хакерські атаки під час виборів та в інший час.

При цьому президент США знову звинуватив екс-главу США Барака Обаму у бездіяльності щодо захисту виборів від кібератак.

Разом з тим Трамп зазначив, що лідери "домовилися про припинення вогню в частині Сирії, що врятує життя людей".

"Настав час рухатися вперед у конструктивній роботі з Росією!", - повідомив Трамп.

Як відомо, зустріч Путіна і Трампа відбулася в рамках саміту "Великої двадцятки" у Гамбурзі ввечері 7 липня і тривала понад дві години. 

За підсумками саміту Путін заявив, що з президентом США Дональдом Трампом "встановлено особисті відносини",звинуватив владу України у проведенні "русофобської політики" та прокоментував обговорення з Трампом питання про втручання Росії в американські вибори.

Українська правда 

Теми: санкціїРосіяДонбасТрамп
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