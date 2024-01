В США складають план надання Україні летальної зброї

Американські військові розробляють план поставок летальної зброї оборонного характеру в Україну.

Про це повідомило американське видання USA Today.

"Американські військові вперше складають план щодо надання летального оборонного озброєння Україні для протистояння зростаючій російській військовій загрозі Україні і Європі", - зазначається в публікації.

Повідомляється також, що планування, яке здійснює Об'єднаний комітет начальників штабів, потребує затвердження Білого дому.

Чиновник Ради національної безпеки заявив, що американський уряд не виключає надання оборонної зброї Україні. Це питання обговорюється в оточенні президента на тлі спалахів насильства у Східній Україні, а також підготовки Росії до великих військових навчань, які, на думку аналітиків, зосередять велику кількість бронетехніки на кордонах України і країн НАТО.

Водночас, як пише The Wall Street Journal, Пентагон і Державний департамент США розробили плани постачання Україні протитанкових ракет та інших видів озброєнь і очікують на схвалення Білого дому.

Високопоставлений чиновник в адмінстрації заявив, що немає жодного рішення стосовно пропозиції щодо озброєнь і це не обговорювалось на засіданні високого рівня з питань Росії в Білому домі минулого тижня. За його словами президент Дональд Трамп не ознайомлений з планом і його позиція невідома.

При цьому, деякі американські та українські чиновники заявили, що може минути кілька місяців поки Білий дім прийме остаточне рішення.

Сенатор Джон Маккейн схвально прокоментував у twitter повідомлення газети про план озброєння України.

"Це на часі", - написав він.

It's about time. @WSJ: "Pentagon Offers Plan to Arm #Ukraine" https://t.co/JoOyRv5U63