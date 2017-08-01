США помітили "вкрай незвичайні" дії підводного човна КНДР

Військові США зафіксували "вкрай незвичайний і безпрецедентний рівень" активності північнокорейського підводного човна.

Про це повідомляє CNN.

На думку військових, поведінка підводного човна свідчить про випробування запуску міжконтинентальної балістичної ракети.

Йдеться про випробування "системи холодного запуску", в якій використовується пара високого тиску для виведення ракети з контейнера в повітря до того, як спалахне реактивний струмінь двигуна ракети.

Як повідомлялося 29 липня Північна Корея повідомила про друге за місяць успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США. Ракета перебувала в повітрі 47 хвилин, пролетівши 998 км. Ракета впала в Японське море.

У Північній Кореї назвали випробування "серйозним попередженням" для США.

У відповідь на це два бомбардувальники B-1B ВПС США пролетіли над Корейським півостровом.

30 липня президент США Дональд Трамп заявив про розчарування бездіяльністю Китаю щодо Північної Кореї.

Раніше помічник державного секретаря США у Східній Азії Сьюзан Торнтон заявила, що найближчим часом можуть бути запроваджені нові санкції, які включають заходи проти китайських фінансових установ, які співпрацюють з КНДР.