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Гримчак заявив, що Росія піде з Донбасу в 2018 році

Четвер, 10 серпня 2017, 06:06

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак заявив, що Росія піде з Донбасу в 2018 році.

Таку думку він висловив в ефірі "5 каналу".

"За розрахунками, у 2018 році Росія піде. Причому, при своїх розрахунках, щось схоже на ті санкції, які вже були підписані та майже вступили в силу, на це теж був розрахунок. Щось подібне буде. Єдине що, на наш погляд, цей процес трошечки відтермінувала блокада (ОРДЛО)", - сказав Гримчак.

"Таке було з багатьох причин, починаючи з того, що бюджет України недоотримав деяких досить серйозних грошей. У нас за перший квартал десь 2,3% – зростання ВВП, а розрахунок був до 4%. Оці десь 1,5% ми втратили за рахунок блокади", - додав він.

При цьому, на думку Гримчака, в листопаді може статися "останній бій за Україну".

"Єдине що, є такі підозри, що останній такий бій за Україну буде, мабуть, у листопаді – це коли (Росія) спробує активізувати все, що у неї є для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні заради того, щоби не виходити (з Донбасу)", - заявив він.

Теми: ДонбасРосія
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