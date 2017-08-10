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Грымчак заявил, что Россия уйдет с Донбасса в 2018 году

Четверг, 10 августа 2017, 06:06

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Россия уйдет с Донбасса в 2018 году.

Такое мнение он высказал в эфире "5 канала".

"По расчетам, в 2018 году Россия уйдет. Причем, при своих расчетах, нечто похожее на те санкции, которые уже были подписаны и почти вступили в силу, на это тоже был расчет. Что-то подобное будет. Единственное что, на наш взгляд, этот процесс немножечко отложила блокада (ОРДЛО )", - сказал Грымчак.

"Такое было по многим причинам, начиная с того, что бюджет Украины недополучил некоторых достаточно серьезных денег. У нас за первый квартал где-то 2,3% - рост ВВП, а расчет был до 4%. Эти где-то 1,5% мы потеряли за счет блокады", - добавил он.

При этом, по мнению Грымчака, в ноябре может произойти "последний бой за Украину".

"Единственное, что есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре - это когда (Россия) попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (из Донбасса)", - заявил он.

Темы: ДонбассРосcия
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