Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 16 обстрілів, 1 військовий отримав бойову травму

Четвер, 10 серпня 2017, 06:58
Доба в АТО: 16 обстрілів, 1 військовий отримав бойову травму

За минулу добу бойовики 16 разів відкривали вогонь в зоні проведення АТО, в результаті чого один український військовослужбовець отримали бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Наприкінці минулої доби, ситуація у районі проведення АТО вчергове загострилась. У порівнянні з попередніми днями, російсько-окупаційні угруповання дещо зменшили кількість обстрілів. Проте ворог все частіше застосовує озброєння калібр якого перевищує 100 міліметрів і відповідно заборонений мирними домовленостями", - відзначили в штабі.

На Луганському напрямку до обіду терористи з селища Калинове шість разів обстрілювали українські опорні пункти з різного виду зброї.

На Приморському напрямку сепаратисти з мінометів калібру 82 мм били по позиціях ЗСУ неподалік Старогнатівки і Талаківки. 120 мм міномет бойовики застосовували в районі Водяного, Павлопіля і Гнутового.

"Крім того, вчергове демонструючи свою зневагу до Мінських угод, близько 21 години бойовики били по укріпленнях сил АТО із реактивної пускової установки "Град" (Партизан). Щонайменше 27 снарядів лягло в районі Широкиного і 15 поблизу Водяного", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку ввечері бойовики майже дві години з різних видів зброї вели обстріл українських опорних пунктів на південних околицях Авдіївки і на шахті Бутівка.

"На постійні вогневі провокації ворога, сили АТО щоразу дають і будуть давати жорстку відповідь. Наші війська постійно перебувають у повній бойовій готовності, а морально-психологічний стан бійців дозволяє виконувати найскладніші завдання із захисту країни від агресора", - підкреслили в штабі.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

Росіяни вранці влаштували ракетну атаку: повітряна тривога тривала майже три години

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
12:14
По усій Україні лунає тривога – у повітрі російський МіГ
11:49
Росія утримує понад 100 цивільних українців, яким не винесли обвинувачень – правозахисниця
11:46
Заступник генсека НАТО скептично оцінює наміри Трампа вивести США з Альянсу
11:34
фотоУ Дніпрі є прильоти, на Сумщині пошкоджені понад 20 будинків – ОВА
11:12
Прем’єрка Сербії відкидає звинувачення у фальсифікації виборів та обіцяє подальший рух у ЄС
11:05
Тварини не їдять по два дні: на Харківщині фермер втік до Росії, кинувши 28 коней напризволяще
11:00
КолонкаВійськова Чорногуз – про мобілізацію та створення окремих жіночих підрозділів
10:56
Аргентина планує збільшувати номінали купюр після рекордної інфляції у 211%
10:45
Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей
10:44
У США знайшли скам'янілу шкіру рептилії, яка жила ще до появи динозаврів
Усі новини...
Реклама: