Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: 16 обстрелов, 1 военный получил боевую травму

Четверг, 10 августа 2017, 06:58
Сутки в АТО: 16 обстрелов, 1 военный получил боевую травму

За минувшие сутки боевики 16 раз открывали огонь в зоне проведения АТО, в результате чего один украинский военнослужащий получили боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

"В конце прошлых суток ситуация в районе проведения АТО очередной раз обострилась. По сравнению с предыдущими днями, российско-оккупационные группировки несколько уменьшили количество обстрелов. Однако враг все чаще применяет вооружение, калибр которого превышает 100 миллиметров и соответственно запрещен мирными договоренностями", - отметили в штабе.

На Луганском направлении до обеда террористы из поселка Калиновое шесть раз обстреливали украинские опорные пункты из разного вида оружия.

На Приморском направлении сепаратисты из минометов калибра 82 мм били по позициям ВСУ неподалеку Старогнатовки и Талаковки. 120 мм миномет боевики применяли в районе Водяного, Павлополя и Гнутово.

"Кроме того, в очередной раз демонстрируя свое пренебрежение Минскими соглашениями, около 21 часа боевики били по укреплениям сил АТО из реактивной пусковой установки "Град" (Партизан). По меньшей мере 27 снарядов легло в районе Широкино и 15 вблизи Водяного", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении вечером боевики почти два часа из различных видов оружия вели обстрел украинских опорных пунктов на южных окраинах Авдеевки и на шахте Бутовка.

"На постоянные огневые провокации врага, силы АТО каждый раз дают и будут давать жесткий ответ. Наши войска постоянно находятся в полной боевой готовности, а морально-психологическое состояние бойцов позволяет выполнять самые сложные задачи по защите страны от агрессора", - подчеркнули в штабе.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвало последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
19:37
Механизма конфискации замороженных активов РФ до сих пор нет и он не панацея для Украины – Reuters
19:32
В Польше скандального антиукраинского депутата оставили без иммунитета
19:17
Короля Чарльза III госпитализируют из-за доброкачественного новообразования
19:13
В многопрофильных больницах создадут центры ментального здоровья – Ляшко
19:08
Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году
Все новости...
Реклама: