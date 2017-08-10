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У РФ заговорили про зустріч Спецпредставника США з Сурковим

Четвер, 10 серпня 2017, 09:20

Зустріч спецпредставника Держдепу США по Україні Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим відбудеться в останні два тижні серпня у Москві.

Про це повідомляє газета "Известия" з посиланням на дипломатичне джерело.

Розмови про те, що планується зустріч між кураторами українського напрямку в Росії і США, ведуться вже кілька тижнів. Однак деталі з'явилися тільки після переговорів глави МЗС Росії Сергія Лаврова і американського держсекретаря Рекса Тіллерсона 6 серпня в Манілі.

"Досягнуто домовленості про майбутню зустріч між Волкером і Сурковим по Україні. Вона відбудеться в Москві до кінця серпня. Швидше за все, в останні два тижні", - зазначило дипломатичне джерело.

Сторони обговорюватимуть питання врегулювання ситуації в Україні і недопущення ескалації конфлікту.

Нагадаємо, у липні спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер відвідав Донбас. Волкер заявив, що в США розуміють, що конфлікт на Донбасі - не внутрішній, а є актом агресії РФ щодо України. 

"Українська правда" у Threads

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