Екс-тренер футбольної збірної України не захотів їхати до Москви

Колишній тренер футбольної збірної України Йожеф Сабо відмовився їхати на футбольний захід у столиці Росії.

Про це повідомляє "DT.ua".

"Мене недавно звали до Москви на заходи, присвячені 45-річчю фіналу Кубка Кубків, в якому грало московське "Динамо". Мені дзвонили 10 разів, благали приїхати: "Йожефе Йожефовичу, ви ж були капітаном команди, як же без вас? Подарунки для вас вже приготували!". Я їм: "Ні, хлопці. Спасибі", - і не поїхав. Ну якщо ми воюємо з Росією, то навіщо мені туди їхати", - сказав Сабо.

Як відомо, раніше Йожеф Сабо закликав українських футболістів відмовлятися грати за російські клуби.