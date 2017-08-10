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Экс-тренер футбольной сборной Украины не захотел ехать в Москву

Четверг, 10 августа 2017, 11:14

Бывший тренер футбольной сборной Украины Йожеф Сабо отказался ехать на футбольное мероприятие в столице России.

Об этом сообщает "DT.ua".

"Меня недавно звали в Москву на мероприятия, посвященные 45-летию финала Кубка Кубков, в котором играло московское "Динамо". Мне звонили 10 раз, умоляли приехать: "Йожеф Йожефович, вы же были капитаном команды, как же без вас? Подарки для вас уже приготовили!". Я им: "Нет, ребята. Спасибо", - и не поехал. Ну если мы воюем с Россией, то зачем мне туда ехать", - сказал Сабо.

Как известно, ранее Йожеф Сабо призывал украинских футболистов отказываться играть за российские клубы.

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