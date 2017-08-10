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Оккупанты посадили в тюрьму фигуранта дела о "крымских диверсантах"

Четверг, 10 августа 2017, 11:38

Одного из обвиняемых по делу о "крымских диверсантах" Редвана Сулейманова подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил к 1 году и 8 месяцем колонии.

Об этом сообщил в Facebook юрист Эмиль Курбединов.

"Редвана Сулейманова приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы по части второй статьи (статьи 207 Уголовного кодекса РФ "ложное сообщение о теракте" – ред.)! Плюс - суд удовлетворил иск ООО "Морская дирекция" на сумму более 3 миллионов рублей и иск Севастопольского автовокзала в районе 400 тысяч рублей! Защита и Редван намерена обжаловать незаконный приговор суда!" – написал он.

По информации "Крым.Реалии", свое решение "суд" принял в четверг, 10 августа. Приговоренный должен отбывать наказание в колонии общего режима, а также выплатить более 3,5 млн рублей "ущерба". Прокурор просил для Сулейманова 2 года лишения свободы.

 
Редван Сулейманов
фото: кадр из youtube

На этот приговор уже отреагировали в украинском МИДе. Пресс-секретарь министерства Марьяна Беца написала в Twitter, что оккупанты таким образом пытаются "сломить крымских татар".

Как известно, Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Симферополя. Его обвиняют в шпионаже на Украину и подготовке диверсии в Симферополе.

10 августа 2016 года российская ФСБ распространила заявление о якобы двух попытках украинских военных напасть на Крым и устроить там теракты, во время которых погибли российский военный и боец ФСБ.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а секретарь СНБО Александр Турчинов - истерическими и лживыми.

По утверждению ФСБ РФ, одним из организаторов предотвращенных является Евгений Панов, также по этому обвинению задержали Андрея Захтея.

Украинская правда

Темы: Крымсудоккупация
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