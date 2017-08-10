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У Туреччині затримали вихідця з РФ, що хотів збити американський літак

Четвер, 10 серпня 2017, 12:00

Турецька поліція затримала бойовика "Ісламської держави" російського походження, який планував збити американський літак, дислокований на базі "Інджирлік".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Doğan News Agency.

Затримання проводив антитерористичний відділ поліції міста Адана. Затриманого звати Ренат Бакієв, громадянин РФ, який став членом ІДІЛ.

Повідомляється, що поліція вже тривалий час стежила за підозрюваним. За час свого перебування у місті Бакієв за допомогою орендованого велосипеда здійснював розвідку поблизу військової бази "Інджирлік", де розташовані американські літаки.

Поліція підозрює затриманого у підготовці вибуху у місці дислокації американських військових і намірах збити американський літак за допомогою безпілотника.

Теми: ТуреччинаРосіятероризмСШАнадзвичайна подія
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