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В Турции задержали выходца из РФ, который хотел сбить американский самолет

Четверг, 10 августа 2017, 12:00

Турецкая полиция задержала боевика "Исламского государства" российского происхождения, который планировал сбить американский самолет, дислоцированный на базе "Инджирлик".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Doğan News Agency.

Задержание проводил антитеррористический отдел полиции города Адана. Задержанного зовут Ренат Бакиев, он гражданин РФ, ставший членом ИГИЛ.

Сообщается, что полиция уже долгое время следила за подозреваемым. За время своего пребывания в городе Бакиев с помощью арендованного велосипеда осуществлял разведку вблизи военной базы "Инджирлик", где расположены американские самолеты.

Полиция подозревает задержанного в подготовке взрыва в месте дислокации американских военных и намерениях сбить американский самолет с помощью беспилотника.

Темы: ТурцияРосcиятерроризмСШАчрезвычайное происшествие
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