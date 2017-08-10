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До Дня Незалежності "електрики бойовиків" на Донеччині не буде – Жебрівський

Четвер, 10 серпня 2017, 12:46

Київ перепідключив Авдіївку та Красногорівку, які раніше отримували електроенергію по лініях із боку ОРДО.

Про це розповів голова Донецької ОДА, керівник обласної ВЦА Павло Жебрівський, передає Укрінформ.

За його словами зараз з боку непідконтрольних Україні територій електроенергію отримують лише декілька сіл поблизу Горлівки, які також планується перепідключити до енергетичної мережі контрольованої Україною території до Дня Незалежності, 24 серпня.

"Ще орієнтовно на початку року баланс перетоків електроенергії з тієї сторони і з нашої туди був для України мінус 30 млн грн на місяць. Тобто, так звана ДНР постачала нам електроенергію із Зуївки через Макіївку, а ми постачали їм. У нас були підключені з тієї сторони Красногорівка, Авдіївка, Бахмутка, Жованка, Зайцеве і ще ряд населених пунктів. Торік ми перепідключили Красногорівку, в цьому році в квітні нарешті завершили перепідключення Авдіївки", - заявив він.

За словами Жебрівського, після обстрілів бойовиків Жованка під Горлівкою більше року була без світла.

"Зараз ми проводимо і там перепідключення. І до Дня Незалежності точно, намагатимемося і раніше, підключимо Жованку, Зайцеве, Бахмутку і Піски до енергетичної мережі контрольованої Україною території", - заявив він.

наголосив, що рішення про припинення постачання Україною електроенергії на тимчасово окуповані території Донецької області було прийнято після "націоналізації" окупантами українських підприємств та несплату боргів за енергопостачання.

"Поки ДТЕК був спільний і на контрольованій, і на неконтрольованій території, то вони там з цим балансом якось вирішували. Але після т.з. націоналізації терористами тієї частини, яка належала до обленерго, ці перетоки стали прямим мінусом енергоринку. І в зв'язку з тим, що там ніхто не збирався платити, було прийнято відповідне рішення про припинення енергопостачання. При цьому люди, які проживають на контрольованій Україною території, не постраждають. А терористам доведеться знайти механізми оплати боргів, які Україна на сьогодні отримала від балансу перетоків", - зазначив Жебрівський.

За його словами, на сьогодні тільки за постачання води КП "Вода Донбасу" на території ОРДО борги сягають 1,6 млрд грн, з них приблизно 70% – це електроенергія.

Теми: Донбасенергетика
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