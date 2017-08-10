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Ко Дню Независимости "электричества боевиков" на Донеччине не будет - Жебривский

Четверг, 10 августа 2017, 12:46

Киев переподключил Авдеевку и Красногоровку, которые ранее получали электроэнергию по линиям со стороны ОРДО.

Об этом рассказал председатель Донецкой ОГА, руководитель областной ВЦА Павел Жебривский, передает Укринформ.

По его словам сейчас со стороны неподконтрольных Украине территорий электроэнергию получают лишь несколько сел близ Горловки, которые также планируется переподключить к энергетической сети контролируемой Украиной территории ко Дню Независимости, 24 августа.

"Еще ориентировочно в начале года баланс перетеканий электроэнергии с той стороны и с нашей туда был для Украины минус 30 млн грн в месяц. То есть, так называемая ДНР поставляла нам электроэнергию из Зуевки через Макеевку, а мы поставляли им. У нас были подключены с той стороны Красногоровка, Авдеевка, Бахмутка, Жованка, Зайцево и еще ряд населенных пунктов. В прошлом году мы переподключили Красногоровку, в этом году в апреле наконец завершили переподключение Авдеевки", - заявил он.

По словам Жебривского, после обстрелов боевиков Жованка под Горловкой больше года была без света. "В настоящий момент мы проводим и там переподключение. И ко дню Независимости точно, будем пытаться и раньше, подключим Жованку, Зайцево, Бахмутку и Пески, к энергетической сети контролируемой Украиной территории", - заявил Жебривский.

Он отметил, что решение о прекращении поставок Украиной электроэнергии на временно оккупированные территории Донецкой области было принято после "национализации" оккупантами украинских предприятий и неуплаты долгов за энергоснабжение. 

"Пока ДТЭК был общим и на контролируемой, и на неконтролированной, территории, то они там с этим балансом как-то решали. Но после т.н. национализации террористами той части, которая принадлежала облэнерго, эти перетекания стали прямым минусом энергорынка. И в связи с тем, что там никто не собирался платить, было принято соответствующее решение о прекращении энергоснабжения. При этом люди, которые проживают на контролируемой Украиной территории, не пострадают. А террористам придется найти механизмы уплаты долгов, которые Украина на сегодняшний день получила от баланса перетеканий", - отметил Жебривский.

По его словам, на сегодняшний день только за поставку воды КП "Вода Донбасса" на территории ОРДО долги достигают 1,6 млрд грн, из них приблизительно 70% – это электроэнергия. 

Темы: Донбассэнергетика
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