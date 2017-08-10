Обыски у крымских татар: оккупанты задержали 4 человек

В результате обысков у крымских татар в оккупированном Россией Крыму силовики задержали 4 человек.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Эмиль Курбединов.

"Нахожусь в Белогорском районе, где был обыск. Арестовали 4 человек", - поделился он постом очевидца под ником Alimdar Crimean Solidarity.

В то же время Крымская правозащитная группа сообщила, что все задержанные – мужчины из одной семьи, обыск уже завершился. Такую информацию активисты получили от крымчанки Лилии Османовой.

"Обыск в Белогорском районе закончился. Забрали всех мужчин из этой семьи. Хотели забрать одну сестру. Передумали. Сказали, вызовут на допрос. Дети напуганы. Вели себя грубо, запугивали женщин. Даже запретили общаться по мобильному телефону, чтобы они никому никакой информации не давали", - пишет Османова в Facebook.

Как сообщалось ранее в четверг, в оккупированном Крыму с утра вооруженные российские силовики блокировали улицу в селе Новоклёново Белогорского района, где живут крымские татары. Предполагалось, что там проводятся обыски и очередные задержания.

Украинская правда