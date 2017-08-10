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НАБУ отримало 411 скарг на своїх співробітників за половину 2017 року

Четвер, 10 серпня 2017, 13:45

З 1 січня по 30 червня цього року Національне антикорупційне бюро України отримало 411 скарг на своїх співробітників.

Про це йдеться в офіційній статистиці, опублікованій у газеті "Урядовий кур’єр" у четвер.

Також зазначається, що НАБУ провела 17 службових розслідувань.

При цьому 9 працівників бюро притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Так, 3 співробітників отримали догану, 1 -  попередження про неповну службову відповідність, 4 - зауваження, а ще одного працівника НАБУ звільнили.

Окрім того, у повідомлені зазначено, що на 2017 рік з бюджету виділено 794,1 млн грн на діяльність НАБУ. За першу половину цього року бюро витратило 218,3 млн грн.

 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУ
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