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НАБУ получило 411 жалоб на своих сотрудников за половину 2017 года

Четверг, 10 августа 2017, 13:45

С 1 января по 30 июня этого года Национальное антикоррупционное бюро Украины получило 411 жалоб на своих сотрудников.

Об этом говорится в официальной статистике, опубликованной в газете "Урядовый курьер" в четверг.

Также отмечается, что НАБУ провела 17 служебных расследований.

При этом 9 работников бюро привлекли к дисциплинарной ответственности.

Так, 3 сотрудников получили выговор, 1 - предупреждение о неполном служебном соответствии, 4 - замечание, а еще одного работника НАБУ уволили.

 
 

Кроме того, в сообщении отмечено, что на 2017 год с бюджета выделено 794,1 млн грн на деятельность НАБУ. За первую половину этого года бюро потратило 218,3 млн грн.

Темы: НАБУ
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